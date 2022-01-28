Через суттєві недоліки в обвинувальному акті у справі екс-заступника голови ОДА Олександра Савченка його повернули прокурору. Таке рішення 28 січня ухвалила суддя Деснянського районного суду Ольга Кузнєцова.

Обвинувачують Савченка у шахрайстві в особливо великих розмірах. Зокрема, в обвинувальному акті відсутня повна адреса місця скоєння злочину, вказаний неточний час змови підозрюваних, а підозра не відповідає формулюванням обвинувачення.

"Обвинувачення має бути викладене чітко і конкретно. Виписані обєктивні і субєктивні сторони складу злочину, місце скоєння, щоб особи мали змогу захищатися від чіткого, зрозумілого обвинувачення. Суд встановив, що обвинувальний акт відносно Савченка та Кійовського відповідним нормам не відповідає", – йдеться в ухвалі, яку оголосила суддя Ольга Кузнєцова.

Затримали Олександра Савченка у червні 2021 року за підозрою в шахрайстві. За версією ДБР, за 160 тисяч доларів він мав забезпечити відсутність конкурентів на аукціоні з продажу готелю "Слов’янський" у Новгороді-Сіверському. Під час отримання цієї суми у Чернігові біля Алеї Героїв затримали Романа Кійовського. Він, за версією слідства був посередником між потенційним покупцем і заступником голови ОДА.

Адвокати Савченка та Кійовського клопотали у суді про те, щоб обвинувальний акт повернули назад прокурору. Називали кілька недоліків. Зокрема, різну кваліфікацію правопорушення у підозрі та в обвинувальному акті. Адвокат Іван Ліберман зазначив, що обставини скоєння злочину викладені некоректно, як от про місце зустрічі потенційного покупця готелю та Кійовського.

"Такого закладу "Челентано" у Новгороді-Сіверському не існує, самої зустрічі такої не було. Як судове слідство це установило, не відомо".

Прокурор у судовому засіданні не погодився з аргументами адвокатів підозрюваних. Суд задовольнив клопотання адвокатів.

Читайте також:

Справу колишнього заступника голови Чернігівської ОДА, звинуваченого в шахрайстві, передали до суду