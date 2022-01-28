Британець понад 70 років водив машину без прав. Його зловила поліція

Британська поліція під час патрулювання зупинила чоловіка 1938 року народження. Той розповів, що водить машину без прав та страховки з 12 років, і його жодного разу не зупиняла поліція.

Про це повідомляє BBC.

Протягом всього цього часу водій жодного разу не потрапив у автомобільну катастрофу та не завдав нікому шкоди.

Британська поліція попереджає, що збільшила кількість камер спостереження на дорогах, тож рано чи пізно зловить всіх порушників.

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