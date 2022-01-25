Поліцейські автомобілі-фантоми починають працювати в Україні з 25 січня.Такі автомобілі не мають розпізнавальних знаків поліції та оснащені системами контролю швидкості. Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, а також зчитуватимуть та розпізнаватимуть номерні знаки. Про новий спосіб патрулювання на українських дорогах та його законність Українське радіо поспілкувалося з Іваном П’ятаком, юристом Центру демократії та верховенства права.

Про законність прихованого патрулювання

Іван П’ятак каже, що наразі немає чіткого розуміння, чи під час прихованого патрулювання поліція дотримуватиметься вимоги статті 40 Закону "Про національну поліцію". Згідно з цією статтею, інформація про наявність автоматичної фото- та відеотехніки має бути розміщеною на видному місці. Тож питання законності такого патрулювання має вирішувати суд.

"Судова практика або підтвердить законність такого використання, або навпаки скаже, що це є суттєвим порушенням закону. І відповідно вирішить чи будуть законними докази і постанови, які винесуть у такому порядку", – каже Іван П’ятак.

Про оскарження постанов, винесених системою автоматичної фіксації

Будь-які постанови, за словами юриста, можна оскаржувати в суді. Оскарження можливе протягом визначеного законом терміну, який відраховується від моменту ознайомлення водія з постановою.

"Якщо водій вважає, що не здійснював правопорушення і має відповідні докази, що правопорушення не було, то постанову можна оскаржувати", – каже П’ятак.

Про доцільність автомобілів-фантомів

Досвід інших країн засвідчив ефективність поєднання стаціонарних камер автоматичної фіксації правопорушень та прихованого методу спостереження. Завдяки такому поєднанню спостерігається суттєве зменшення статистики ДТП.

"Таких результатів вдається досягти завдяки психологічному фактору — водій не знає, на якому саме автомобілі є закріпленою камера, яка може зафіксувати його порушення", – каже Іван П’ятак.

Як працюють автомобілі-фантоми

В залежності від налаштувань обладнання автомобілі-фантоми здатні фіксувати різні правопорушення. Крім того, вони здатні записувати дії інших учасників дорожнього руху на відео. Тож у випадку зупинки порушника патрулем, відео має стати головним доказом для адміністративного протоколу.

"Згідно з інформацією, яка є розміщеною на сайті МВС, відомо, що точно будуть фіксуватися порушення швидкісного режиму, раніше в проєкті були також фіксування порушення проїзду смугою громадського транспорту, проїзд на червоне світло світлофора. Щодо фіксації інших порушень інформація не була наданою", – каже юрист.

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