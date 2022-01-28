Поліція знайшла чоловіка, якого після інциденту із 13-річною дівчинкою вважали ексгібіціоністом. Про це 28 січня повідомили у поліції Рівненщини. Там розповіли, що обставини були не такими, як повідомлялось кілька днів тому.

Що сталось

24 січня мама 13-річної здолбунівчанки повідомила у Facebook, що коли донька поверталася маршруткою із гуртка у Рівному, то вийшла з автобуса на здолбунівському вокзалі і помітила, що за нею прямує чоловік. Дівчинка зателефонувала старшому брату, аби злякати невідомого. Потім вона спинилася, аби пропустити чоловіка, і той показав їй свої статеві органи. Дитина забігла до магазину, звідки її згодом забрав старший брат.

Цю інформацію підхопили соцмережі та ЗМІ. У поліції про випадок дізнались із інтернету. За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи розпочали досудове розслідування, санкція статті у якому передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Що з'ясували тепер

У п'ятницю, 28 січня, у пресслужбі Нацполіції області повідомили, що правоохоронці "встановили істину у справі". Зі слів спеціалістки пресслужби Світлани Карачун, на слід чоловіка, із яким перетнулась дівчинка, вдалось вийти. Напередодні у присутності і дитини, і матері. 20-річний парубок розповів, що трапилось того вечора.

"Як пояснив він поліцейським, коли вийшов із маршрутки, то виникла раптова потреба сходити в туалет. У той момент він і натрапив на дівчинку, а та, своєю чергою, побачила його статеві органи. Факт розбещення не знайшов свого підтвердження ані на відео з камер спостереження, ані зі слів свідків", - повідомила спеціалістка.

Світлана Карачун додала, що парубок розкаявся у тому, що сталось і вибачився перед дитиною та матір'ю. Остання ж заявила, що претензій ні до кого не має.

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