COVID-19 під час вагітності: як переносять коронавірус прикарпатські породіллі

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі упродовж останніх тижнів почастішали випадки передчасних пологів серед жінок, хворих на COVID-19. Крім того, медики реєстрували випадки завмерлої вагітності, розповіла Суспільному заступниця медичного директора обласного перинатального центру Ірина Мегедин.

Про те, як переносять COVID-19 породіллі, чим вірус небезпечний для вагітних жінок і плоду та що робити у разі, коли вже є підтверджений діагноз "коронавірусна інфекція", — читайте у матеріалі.

Фото: Суспільне Карпати

Ситуація з COVID-19 у Франківському обласному перинатальному центрі

Станом на 28 січня в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі медики розгорнули 95 ліжок для вагітних та породіль, хворих на COVID-19. На лікуванні перебувають 54 жінки, розповідає директорка центру Ірина Мегедин. З її слів, зараз у медзаклад потрапляє більше жінок із коронавірусом, ніж у попередні хвилі недуги.

Фото: Суспільне Карпати Ірина Мегедин розповідає, що інфікування COVID-19 є загрозливим для вагітних жінок

"За добу в центр потрапляє від восьми до 15 пацієнток з підозрою або підтвердженим COVID-19. На щастя, штам "Омікрон" не такий важкий, як "Дельта". З 1 жовтня до 31 грудня 2021 року, ми прийняли 152 жінки з коронавірусом. За неповний січень 2022 року ми вже маємо 60 підтверджених випадків з легким і середнім перебігами", – розповіла Ірина Мегедин.

Ймовірні наслідки коронавірусу для породіль та вагітних жінок

Ірина Мегедин розповідає, що інфікування COVID-19 є загрозливим для вагітних жінок через ризики передчасних пологів, а іноді — й втрати дитини на ранніх термінах вагітності.

"Жінки народжують у період з 32 до 38 тижнів. Останніми тижнями пологи в нас відбуваються значно раніше визначеного терміну. Чим загрозливий для нас інфекційний процес під час коронавірусу? Тим, що є багато передчасних пологів. Є загрозливі стани. Є викидні у жінок на 20 тижні вагітності, було також кілька випадків завмерлих вагітностей", — розповіла Ірина Мегедин.

Фото: Суспільне Карпати

За словами акушер-гінекологині Оксани Казюк, нещодавно жінка із COVID-19 передчасно народила діток.

"Два дні тому на моєму чергуванні у жінки з легкою формою COVID-19 народилася двійня на 34 тижні. З дітками все добре, але поки що лікарі їх пильнують. Сьогодні їм проведуть ПЛР-тест, і ми вже будемо знати результати. Немовляткам проводять тест на третю добу після народження", — розповіла Оксана Князюк.

Фото: Суспільне Карпати За словами лікарки Оксани Казюк, нещодавно жінка із COVID-19 передчасно народила двійню

Лікарка каже, траплялося, що через COVID-19, особливо на ранніх термінах вагітності, не вдавалося зберегти плід.

Що робити, якщо діагностували COVID-19 під час вагітності

Директор департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Ігор Дмитренко каже, щоб уникнути наслідків, які можуть виникнути у разі інфікування коронавірусом, вагітним потрібно відразу звертатися до лікаря.

Фото: Суспільне Карпати Ігор Дмитренко каже, щоб уникнути наслідків інфікування коронавірусом, вагітним потрібно звертатися за допомогою

"Породіллі бояться, думають: "А що буде, якщо мені даватимуть якісь медикаменти?". Тут нічого страшного немає. Якщо є зафіксований випадок, є результат аналізу, ПЛР-тестування чи позитивний експрес-тест, хай пацієнтка звертається до лікарів. Що раніше звернеться, то менший ризик ускладнень", — сказав Ігор Дмитренко.

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