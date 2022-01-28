Харківський аероклуб планує закупити два літаки для навчання курсантів

Харківський аероклуб імені Гризодубової планує закупити два літаки американського виробництва для навчання курсантів Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба.

Про це в етері "Українського радіо Харків" 28 січня розповів голова обласної громадської організації "Товариство сприяння обороні України" — начальник Харківського аероклубу Сергій Філатов.

"Це американські літаки. Ми довго шукали літаки типу Cessna 172. І за доступною для нас ціною, з гарними ресурсами нарешті знайшли. Сподіваємося, що зможемо ці літаки, один в Іспанії, інший в Португалії, найближчим часом придбати", — сказав Філатов.

В аероклубі курсанти ХНУПС ім. Кожедуба літають на ХАЗ-30.

"Вони з другого курсу літають на літаках ХАЗ-30. 2013-2014 року літаки. Це дуже легкий літак, з максимальною злітною вагою 650 кг, який дозволяє виконувати польоти вдень, у простих метеоумовах, по колу, з елементами простого та складного пілотажу, й по маршруту. Екіпаж може складатися як з одного льотчика, так і з двох пілотів — курсанта та інструктора", — сказав Філатов.

Питання, чи вистачає літаків харківського виробництва для якісного навчання курсантів, начальник відповів: "Якщо на рік ми можемо 40 людей навчити з гарною якістю, то так, але якщо курсантів понад 40, то іншим треба шукати ще якісь школи. Тому ХНУПС оголошує тендери, ділить курсантів на групи".

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