Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціон

Фонд державного майна України виставив на аукціон Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки", що на Мечникова, 132. Стартова ціна становить 35 млн грн, у пресслужбі ФДМУ.

На території, яку мають приватизувати, розташовані 20 обʼєктів нерухомості загальною площею 11 853,8 кв.м. Земельну ділянку під обʼєктом окремо не виділено.

За словами керівника ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях Олександра Славського, наразі дев'ятиповерхова будівля стоїть порожньою.

"Існує така легенда, що колишнє керівництво познімали алюмінієві пластини з фасаду і видавали їх як зарплату у 90-х. Та новий директор провів детальну інвентаризацію, що підняло стартову ціну у десять раз", – прокоментував Олександр Славський.

ФДМУ

У Фонді держмайна пояснили про обовʼязкові умови для покупця:

недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності (наразі там працюють восьмеро людей);

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності.

Аукціон з привласнення об'єкту має відбутися 4 лютого.

ФДМУ

ФДМУ

ФДМУ

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