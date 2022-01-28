logo logo
Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціон
ГРОШІАукціонРегіони

Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціон

Ксенія Процепова
·
·
Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціон ФДМУ

Фонд державного майна України виставив на аукціон Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки", що на Мечникова, 132. Стартова ціна становить 35 млн грн, повідомили у пресслужбі ФДМУ.

На території, яку мають приватизувати, розташовані 20 обʼєктів нерухомості загальною площею 11 853,8 кв.м. Земельну ділянку під обʼєктом окремо не виділено.

За словами керівника ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях Олександра Славського, наразі дев'ятиповерхова будівля стоїть порожньою.

"Існує така легенда, що колишнє керівництво познімали алюмінієві пластини з фасаду і видавали їх як зарплату у 90-х. Та новий директор провів детальну інвентаризацію, що підняло стартову ціну у десять раз", – прокоментував Олександр Славський.

Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціонФДМУ

У Фонді держмайна пояснили про обовʼязкові умови для покупця:

  • недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності (наразі там працюють восьмеро людей);
  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності.

Аукціон з привласнення об'єкту має відбутися 4 лютого.

Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціонФДМУ

Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціонФДМУ

Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки виставили на аукціонФДМУ

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди