Одеський завод шампанських вин виставили на аукціон

“Одеський завод шампанських вин”, що Французькому бульварі, 36, виставили на аукціон за 87,4 млн грн. Завод збереже свою діяльність, якщо власник вирішить, що це економічно вигідно. Про це йдеться на сайті фонду державного майна України.

Аукціон з приватизації заплановано на 1 лютого 2022 року. Об’єкт приватизації наразі перебуває в оренді в однойменного ПрАТ "Одеський завод шампанських вин". Договір оренди зберігає чинність до 2035 року. Серед суборендаторів також є ТОВ “Музей сучасного мистецтва Одеси”.

Умови продажу заводу такі:

Зберегти профіль діяльності протягом 3 років, а саме виробництво виноградних вин;

Укласти охоронні договори на памʼятку архітектури, а саме вʼїзну арку та головний корпус;

Отримати дозвіл Антимонопольного комітету України (що передбачено законодавством про захист економічної конкуренції);

Забезпечити утримання захисної споруди цивільного захисту.

"Продаж є справедливим рішенням для виноробних заводів: підприємці стануть реальними власниками, а держава отримає конкурентну ціну за майно. Без ілюзій, що держава досі виготовляє вино", – зазначив керівник регіонального відділення Фонду держмайна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

Славський також вважає, що такий крок буде корисним для державного бюджету та підприємців. За рік від оренди всіх винзаводів в Одеській області держава отримує 25 млн в рік, а ЦМК “Одесавинпром”, за його словами, продали за 234,9 млн грн + 47 млн грн ПДВ:

"І скоріш за все, на місці деяких винзаводів зʼявиться щось інше. Принаймні в Одесі. Світ змінився і виготовляти вино на Французькому бульварі щонайменше логістично дорого, а як максимум, то ганяти фури з сировиною, а потім з вином по бруківці в історичному районі біля моря – це дивно".

privatization.gov.ua

До складу майна, що приватизується, входить 35 будівель та споруд, обладнання та транспортні засоби. Заглиблене сховище та житловий будинок, залишаються у власності держави та не орендуються.

В цілому об’єкт приватизації складається з із 975 одиниць основних засобів:

об’єктів нерухомості – 35 одиниць;

машин та обладнання – 803 одиниці;

транспортні засоби – 7 одиниць;

інструменти, прилади, інвентар – 65 одиниць;

інші основні засоби – 65 одиниць.

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