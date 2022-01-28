ЗСУ взяли на озброєння важкий міномет МП-120 українського виробництва

Важкий міномет калібру 120 міліметрів МП-120 виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" 25 січня було прийнято на озброєння українських збройних сил.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони "Армія-Info».

Державні випробування нового міномету тривали півтора року. За цей час з міномета було здійснено понад 5 тисяч пострілів.

Розробники повідомляють, що новою моделлю міномету буде зручніше користуватися, в ньому доопрацьовано запобіжник та покращено ергономічні властивості. Максимальна дальність стрільби цього міномета складає 7100 метрів.

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