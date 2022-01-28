Після пожежі в луцькому гуртожитку в університеті проводять службову перевірку

У Волинському національного університету імені Лесі Українки проводять службову перевірку щодо пожежі, яка сталася 27 січня в студентському гуртожитку. Про це Суспільному телефоном розповів ректор вишу Анатолій Цьось.

"Перевіримо, як працювали службові особи чи не було з їхнього боку порушень", – зазначив ректор.

Також після пожежі в університеті прийняли рішення про встановлення автоматичних систем пожежної сигналізації. Раніше у гуртожитках №2, №3, №4 та №6 таких не було. "На це потрібно більш як 1 мільйон гривень", – зазначив Анатолій Цьось.

Що відомо

Пожежа в гуртожитку сталася приблизно 27 січня о 01:30. З будівлі евакуювали 76 людей, ще трьох, які не могли вийти самотужки, врятували рятувальники. Задимлення утворилося з камери колишнього сміттєпроводу на першому поверсі будівлі, де нині знаходиться комора двірника.

До приїзду рятувальників студенти разом з іншими мешканцями гуртожитку намагалися загасити пожежу самотужки. Для цього використовували вогнегасники, які були в приміщенні.

Торік Суспільне розповідало про гуртожиток Володимир-Волинського агротехнічного коледжу, який за рішенням суду мали закрити через відсутність пожежної сигналізації.

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