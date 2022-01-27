Пожежа в гуртожитку у Луцьку: звідки зайнялося та що розповіли студенти

Задимлення в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності вночі 27 січня утворилося з камери колишнього сміттєпроводу на першому поверсі будівлі, де нині знаходиться комора двірника.

Про це Суспільному розповів працівник комплексного обслуговування будівель і споруд університету Анатолій Андросюк. З його слів, у цьому приміщенні були інструменти та спецодяг двірника.

"Це сміттєкамера. Там труба йде із сміттєкамери десь курять, мабуть, кинув хтось бичка, тут щось було горюче і все. До біди багато треба хіба", – зазначив Анатолій Андросюк.

Суспільне Волинь

Зі слів начальниці відділу управління ДСНС Волині Ірини Варварук, наразі причину загоряння встановлюють. Першим задимлення під час обходу помітив сторож гуртожитку, він і викликав на місце рятувальників.

Суспільне Волинь

Втрапити в студентський гуртожиток Суспільному не вдалося. Комендантка гуртожитку № 4 Любов Фатенок зазначила, що у приміщенні заборонені зйомки, а також відвідування через карантин.

Суспільне Волинь Комендантка Любов Фатенок

Як розповів начальниця відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, під час гасіння пожежі з будівлі евакуювали 76 студентів. Трьох, які були заблоковані на восьмому поверсі, вивели з приміщення рятувальники.

На момент пожежі була в гуртожитку на шостому поверсі була 21-річна Ярослава Пасик, яка прокинулася від шуму в коридорі. Каже: побачила дим, як відкрила двері, а тоді почала швидко збиратися, щоб покинути приміщення.

"По батареях хлопці почали стукати, почали кричати. Тут ще якийсь мужчина забігає і каже: "Дай подихаю", бо він, мабуть, стукав по тих батареях, намагався всіх розбудити. Дякую хлопцям, які збудили, бо я міцно сплю, то не проснулася б", – каже дівчина.

Суспільне Волинь Студентка Ярослава Пасик

Зі слів студентки, коли спустилася на четвертий поверх, усе було задимлене і довелося вибігати наосліп. "Відразу вахтерша перевіряла, які кімнати, відразу всіх посадили в коридорі і перераховували 250 разів", – додала студентка.

Разом з іншими мешканцями гуртожитку студентки намагалися загасити пожежу самотужки ще до приїзду рятувальників. Для цього використовували вогнегасники, які були в приміщенні, – розповів третьокурсник Максим М’якота.

Суспільне Волинь Студент Максим М'якота

"Вони (вогнегасники – ред.) були всі опломбовані, але нехтуючи правилами ми зривали пломби заради того, щоб запобігти пожежі. Ми допомагали при евакуації, хто не міг сам, то ми мокрі рушники приносили, бо все було в диму, майже нічого не було видно", – каже студент.

Що відомо

Пожежа в гуртожитку сталася приблизно 27 січня о 01:30. З будівлі евакуювали 76 людей, ще трьох, які не могли вийти самотужки, врятували рятувальники.

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