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У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населення
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У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населення

Ольга Федоренко
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У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населення Медсестра робить щеплення в амбулаторії у селі Гущинці. Фото: Суспільне Вінниця

70 % дорослого населення Гущинецької громади і прилеглих сіл Хмільницького району пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. 60 жителів вже отримали бустерну дозу. Про це розповіла Суспільному сімейна лікарка Гущинецької амбулаторії Валентина Довгалюк.

У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населенняСуспільне Вінниця

Зараз, каже, роботи вистачає. Бо, окрім вакцинальної кампанії, під час чергової хвилі захворювання на вірус зросла і кількість пацієнтів. Вони в амбулаторії скрізь: у коридорі, приймальні для тих, хто прийшов із підозрою на коронавірус, і у кабінеті щеплень. Треба встигнути до кожного, каже Валентина Довгалюк. У Гущинецькій амбулаторії вона — єдина лікарка.

"Задекларовано в мене майже 2 тисячі людей. За день кількість пацієнтів збільшилася і може бути 60. Плюс виклики. Збільшилася кількість інфекційних хвороб, COVID-19 нікуди не відступає, грип, ГРВІ. Усе в комплексі. Через те так багато в нас людей на прийомі. Треба швидко орієнтуватися в усьому: і на телефон відповідати встигати, і електронне направлення, і лікарняне", — каже Валентина Довгалюк.

У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населенняСуспільне Вінниця

Гущинецька амбулаторія обслуговує жителів села і ще двох прилеглих. А це майже 3 тисячі людей, розповідає староста села Михайло Довгалюк.

"Якщо взяти населення з огляду 18+, то в нас вакциновано більше 70 відсотків населення — це Гущинці, Мізяків і Камʼяногірка. Ці території обслуговує наша амбулаторія. Бустерною дозою вакциновано більше 60 людей", — каже Михайло Довгалюк.

Вакцинують населення і вдома.

У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населенняСуспільне Вінниця

Тарас Довгалюк прийшов в амбулаторію зі скаргою на високу температуру і слабкість. Коронавірусом, каже, хворів і вакцинувався.

У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населенняСуспільне Вінниця

Симптоматика коронавірусу змінилися і стала схожою на грип або ж застуду, пояснює лікарка. Багато хто лікується амбулаторно. Для того, аби дізнатися, чи це коронавірус, потрібно робити ПЛР-тест. Такий робить Ларисі Бербезі. Жінка — військова. Прийшла на прийом, бо, каже, раптово стало зле.

"Горло почало дуже пекти і кашель. Температура 35,5, слабкість сильна. Думала, що взагалі втрачу свідомість. Було все добре, але різко — сухий кашель", — каже Лариса Бербега.

Валентина Довгалюк каже, що підозра на коронавірус у жінки є, бо є загальна слабкість, дере у горлі, захриплість та періодичне покашлювання. А це все може бути ознаками коронавірусної хвороби.

У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населенняСуспільне Вінниця

А ось Олександра Киричук прийшла зробити бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Після другого щеплення пройшло пів року, розповідає жінка. А тепер прийшов час підсилити імунітет третьою дозою.

"Це моя безпека, а не когось. Бо я і з людьми спілкуюся, і зустрічаємося. Я ж не можу знати, хто, як, до чого і куди. Я забезпечую себе і свою родину", — каже Олександра Киричук.

У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населенняСуспільне Вінниця

Медсестра Людмила Козюк каже, що імунізують такими вакцинами, як Moderna і Pfizer.

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