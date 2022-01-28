У громаді на Вінниччині від коронавірусу вакцинували 70% дорослого населення

70 % дорослого населення Гущинецької громади і прилеглих сіл Хмільницького району пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. 60 жителів вже отримали бустерну дозу. Про це розповіла Суспільному сімейна лікарка Гущинецької амбулаторії Валентина Довгалюк.

Суспільне Вінниця

Зараз, каже, роботи вистачає. Бо, окрім вакцинальної кампанії, під час чергової хвилі захворювання на вірус зросла і кількість пацієнтів. Вони в амбулаторії скрізь: у коридорі, приймальні для тих, хто прийшов із підозрою на коронавірус, і у кабінеті щеплень. Треба встигнути до кожного, каже Валентина Довгалюк. У Гущинецькій амбулаторії вона — єдина лікарка.

"Задекларовано в мене майже 2 тисячі людей. За день кількість пацієнтів збільшилася і може бути 60. Плюс виклики. Збільшилася кількість інфекційних хвороб, COVID-19 нікуди не відступає, грип, ГРВІ. Усе в комплексі. Через те так багато в нас людей на прийомі. Треба швидко орієнтуватися в усьому: і на телефон відповідати встигати, і електронне направлення, і лікарняне", — каже Валентина Довгалюк.

Суспільне Вінниця

Гущинецька амбулаторія обслуговує жителів села і ще двох прилеглих. А це майже 3 тисячі людей, розповідає староста села Михайло Довгалюк.

"Якщо взяти населення з огляду 18+, то в нас вакциновано більше 70 відсотків населення — це Гущинці, Мізяків і Камʼяногірка. Ці території обслуговує наша амбулаторія. Бустерною дозою вакциновано більше 60 людей", — каже Михайло Довгалюк.

Вакцинують населення і вдома.

Суспільне Вінниця

Тарас Довгалюк прийшов в амбулаторію зі скаргою на високу температуру і слабкість. Коронавірусом, каже, хворів і вакцинувався.

Суспільне Вінниця

Симптоматика коронавірусу змінилися і стала схожою на грип або ж застуду, пояснює лікарка. Багато хто лікується амбулаторно. Для того, аби дізнатися, чи це коронавірус, потрібно робити ПЛР-тест. Такий робить Ларисі Бербезі. Жінка — військова. Прийшла на прийом, бо, каже, раптово стало зле.

"Горло почало дуже пекти і кашель. Температура 35,5, слабкість сильна. Думала, що взагалі втрачу свідомість. Було все добре, але різко — сухий кашель", — каже Лариса Бербега.

Валентина Довгалюк каже, що підозра на коронавірус у жінки є, бо є загальна слабкість, дере у горлі, захриплість та періодичне покашлювання. А це все може бути ознаками коронавірусної хвороби.

Суспільне Вінниця

А ось Олександра Киричук прийшла зробити бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Після другого щеплення пройшло пів року, розповідає жінка. А тепер прийшов час підсилити імунітет третьою дозою.

"Це моя безпека, а не когось. Бо я і з людьми спілкуюся, і зустрічаємося. Я ж не можу знати, хто, як, до чого і куди. Я забезпечую себе і свою родину", — каже Олександра Киричук.

Суспільне Вінниця

Медсестра Людмила Козюк каже, що імунізують такими вакцинами, як Moderna і Pfizer.

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