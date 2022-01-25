Станом на 24 січня на Вінниччині зареєструвалося 8127 майбутніх вступників. Про це Суспільному розповіла заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева.

"Той, хто реєструється на пробне ЗНО, отримує доступ до сертифікаційних робіт з усіх предметів, орієнтовну оцінку і ознайомиться з процедурою проходження оцінювання. У нас в області розгортають велику мережу пунктів: орієнтовно 35 пунктів, 9 з них у місті Вінниці, а решта по області", — каже Людмила Марцева.

25 січня останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Відбудеться пробна сесія:

19 березня — українська мова та українська література;

26 березня — історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Що відомо