Станом на 24 січня на Вінниччині зареєструвалося 8127 майбутніх вступників. Про це Суспільному розповіла заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева.
"Той, хто реєструється на пробне ЗНО, отримує доступ до сертифікаційних робіт з усіх предметів, орієнтовну оцінку і ознайомиться з процедурою проходження оцінювання. У нас в області розгортають велику мережу пунктів: орієнтовно 35 пунктів, 9 з них у місті Вінниці, а решта по області", — каже Людмила Марцева.
25 січня останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.
Відбудеться пробна сесія:
- 19 березня — українська мова та українська література;
- 26 березня — історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).
Що відомо
- П'ятого січня розпочалася реєстрація на участь у пробному Зовнішньому незалежному оцінюванні-2022.
- Український центр оцінювання якості освіти визначив вартість пробного ЗНО у 2022 році. Вона різниться за регіонами й коливається в межах від 213 грн до 309 грн.
- Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання на 2022 рік проходитиме з 5 по 22 січня. Самі тестування пройдуть у березні.
- 24 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення затвердити новий порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
- За даними МОН, п’ята частина абітурієнтів не змогли скласти зовнішнє незалежне тестування з історії України.
- Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Останній предмет не слали близько 32% абітурієнтів.
- У 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Водночас найменший відсоток тих, хто не склав, був з фізики.