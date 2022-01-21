На автотрасі Ніжин-Прилуки зрізали 13 дорожніх знаків

На відремонтованій торік дорозі Ніжин-Прилуки у січні 2022 року зникли 13 дорожніх знаків. У більшості випадків невідомі їх зрізали разом зі стійками. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг в області Аліна Левочко.

З її слів, вкрадені знаки вкрай важливі для безпеки дорожнього руху знаки "Дати дорогу" (5 шт.), "Перехрещення з другорядною дорогою" (1 шт.), "Пішохідний перехід" (1 шт.).

Крім того невідомі забрали чотири кілометрових вказівники. А також два великих знаки індивідуального проектування з назвами водних артерій – річок Остер та Галка.

Наразі Служба автомобільних доріг у Чернігівській області направила заяву про даний випадок крадіжки до правоохоронних органів.

Розмір збитків, нанесений дорожньому господарству області, встановлюється.

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