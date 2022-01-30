Смачна терапія. Ветеран АТО із Запоріжжя разом із родиною виготовляє солодощі

Запорізький атовець Сергій Колєбанов разом із дружиною Іриною виготовляє цукерки, зефір та інші солодощі. За його словами це допомагає йому відпочити та відволіктися від важких спогадів.

Чоловіка у 2015 році мобілізували у Національну гвардію України. Базувалися під Маріуполем. У 2018-му вирішив піти на службу за контрактом.

"В 93 бригаді служив, під Авдіївкою стояли. Зараз я звільнився за станом здоров’я. У 15-му році взагалі незрозуміла була війна якась. Перший час так, було звісно складно, але потім усвідомлено пішов у 18-му році, знаючи про те, що все може бути. Пішов, бо треба свій дім захищати. Звісно не хотілося бачити те, що я бачив там, особливо у 15-му році, коли були обстріли градами і цим всім. Це я все прекрасно бачив, і бачив, які наслідки були, і будинки у Маріуполі, які обстріляні були", - каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Колєбанов

Повернутися до мирного життя чоловікові допомогла родина та нове заняття, каже Сергій Колєбанов. Разом із дружиною готує варення, зефір, пряники, паски та маршмелоу.

"В першу чергу у дружини виникла ідея. У мене роботи особливо тоді не було. Я працював на заводі два дні робота – два дні відпочинок. Тому ми почали виготовляти смаколики разом. Це спокійна, монотонна робота. Проте тримає тебе у напрузі, адже треба набирати, розливати все охайно. Але таке хобі мене заспокоює", - каже Сергій.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій з дружиною Іриною

"Це було, напевно, років 6 тому, вже як ми почали робити зефір з сином. Спочатку ми почали з зефіру і з домашнього варення, адже свій сад, дуже багато фруктів, і куди їх дівати? Чоловік служив у цей час, і просто, щоб теж не з’їхати з глузду, щоб відволікатися від цих думок. Займалися у вільну хвилинку, робили зефір і відправляли їм у частину, відправляли хлопцям. Коли він прийшов, він довго не міг влаштуватися на роботу. Тобто майже рік він стояв у центрі зайнятості, адже з роботою після АТО у нас дуже тяжко, тому нам потрібно було якось виживати і рухатися вперед", - розповідає Ірина, дружина Сергія.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Колєбанова

Спочатку рецепти смаколиків знаходили в інтернеті – каже Ірина Колєбанова. Для приготування використовували вирощені на власному городі фрукти та ягоди.

"Я подумала - це допоможе йому відчувати себе більш впевненим в тому, що ми не залишимося без грошей. Що він зможе прогодувати родину. Ми разом зможемо все подолати, ми знайдемо спосіб", - каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Спочатку, звісно не виходило охайно.Ну, всьому треба вчитися. Всьому треба. Хочеш літати – маши крилами", - каже Сергій.

Нині вироби власного виробництва родина Колєбанових не лише дарує родичам та знайомим, але й створює їх на продаж.

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