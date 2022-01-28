Приватне акціонерне товариство "Укратоменергобуд" проти односторонньої відмови Херсонської облдержадміністрації від договору про будівництво мостопереходу в обласному центрі. Для з’ясування ситуації керівництво товариства звернулось до Міністерства інфраструктури України, Президента та подало позов до господарського суду Херсонської області.

Про все це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного щодо призупинення робіт на мостопереході.

У документі написано, що 3 грудня на електронну пошту ПрАт "Укратоменергобуд" надійшов лист-повідомлення від Херсонської облдержадміністрації про односторонню відмову від договору. У ньому замовник юридичною підставою для відмови називає недотримання календарного графіку робіт, а також зазначає про неможливість підрядної організації завершити будівництво об’єкту в межах договірної ціни.

"Зазначені обставини не відповідають дійсності. Календарний графік виконання робіт дотримано у повній мірі. І підрядник ні усно, ні письмово не заявляв про неможливість завершення будівництва мостопереходу в межах договірної ціни. Натомість залишку коштів за договором достатньо для завершення всіх черг будівництва навіть з урахуванням інфляційних процесів та ймовірного подорожчання сировини", - йдеться у відповіді.

Також "Укратоменергобуд" повідомив, що звернувся до голови ОДА Геннадія Лагути за роз’ясненням щодо дій, які спрямовані на односторонню відмову від договору без правових підстав. Та жодних коментарів так і не отримали.

Тим часом Департамент інфраструктури Херсонської облдержадміністрації вже провів тендерну закупівлю на коригування кошторисної частини проєкту шляхопроводу у Херсоні. Вартість цих робіт становить 300 000 гривень.

В товаристві вважають, що це призведе до збільшення кошторисної вартості будівництва та потягне із собою додаткові витрати бюджетних коштів.

"Незважаючи на незаконні дії замовника, ПрАТ "Укратоменергобуд" продовжує за власні кошти забезпечувати утримання шляхопроводу, охорону об’єкта, а також освітлення відкритої для проїзду частин шляхопроводу та дороги", - повідомили у товаристві.

Що відомо:

25 січня на пресконференції голова Херсонської облдержадміністрації сказав, що в одноосібному порядку договір з підрядником розірвали. В лютому сподівається, буде новий міжнародний тендер. Після цього новий переможець буде добудовувати шляхопровід.

Мостоперехід почали зводити близько 10 років тому для розвантаження залізничного переїзду. Перший проїзд першої черги мостопереходу здали 24-го серпня 2021 року. Тоді йшлося про завершення усіх робіт навесні 2022-го року.

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