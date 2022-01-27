У Вінниці через збільшення захворюваності на коронавірус у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 люди стоять на вулиці, щоб зробити тест на COVID-19. До обіду в закладі відбирають близько 300 зразків, каже медичний директор установи Валентина Олевінська.

Така ситуація із напливом пацієнтів у закладі спостерігається від початку тижня. В звʼязку із цим додали ще одну бригаду медиків яка здійснює забір зразків.

"На сьогодні четверта частина медичних працівників хвора, але ми виходимо із ситуації. Напиклад сьогодні мала працювати одна бригада, а в зв'язку з тим, що хворих багато – виставили дві бригади: два лікаря, шість медсестер", – каже медичний директор КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Валентина Олевінська.

За словами сімейної лікарки Інни Цицак, на кожного пацієнта витрачає по кілька хвилин.

"Буквально 2-3 хвилини на одну людину. Я допомагаю лікарю, який робить забір зразків", – говорить Інна Цицак.

Фото: Суспільне Вінниця

Щодня від початку тижня за словами Валентини Олевінської у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 відбирають по 300 – 400 зразків. Везуть їх до лабораторного центру, де також можна здати тести. За направленням сімейного лікаря безкоштовно, або ж за самоверненням за 660 гривень.

За словами завідувача відділу ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Степана Томина з початку цього тижня роботи побільшало вдвічі.

"На території Вінниччини триває чергове зростання на коронавірусну інфекцію. За вчорашній день було протестовано 3 186 зразків, відповідно виявлено та підтверджено коронавірус у 1 512 осіб. Більшість із них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медичних працівників закладів охорони здоров'я" – каже Степан Томин.

Фото: Суспільне Вінниця

Після одужання на повторне тестування прийшли Лариса Дубковська з сином.

"Були на прийомі у лікаря, вона дала направлення. Я повторно, а син перший раз здає. Це просто жива черга, люди приходять, займають чергу, стоять, в середньому – півтори години", – каже Лариса Дубковська.

Після огляду сімейної лікарки, разом із чоловіком прийшла здати тест на коронавірус вінничанка Алла Кулинкевич.

"Зараз багато людей хворіє, будемо чекати. Не зручно, але що зробиш", – каже Алла Кулинкевич.

Фото: Суспільне Вінниця

Як підготуватися до здачі ПЛР-тесту?

За інформацією центру громадського центру МОЗ України, найкраще здавати тест вранці, відразу після нічного сну.

За шість годин до здачі тесту не рекомендують користуватися препаратами для зрошення слизових оболонок рота та носа, також не вживати ліки для розсмоктування.

За три-чотири години не варто курити, їсти та пити, жувати гумку, полоскати горло та чистити зуби.

Читайте також