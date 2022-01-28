На Житомирщині розшукують безвісно зниклого Артема Веліксара – жителя села Крилівка Ружинської громади, 1997 року народження. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, з 22 січня чоловік перестав виходити на зв'язок із рідними та його місцеперебування нині невідоме.

"2 січня чоловік поїхав до Києва, де влаштувався на роботу, – каже Алла Ващенко. – 22 січня під час телефонної розмови з опікуном Артем повідомив, що перебуває на роботі. Після цієї розмови на телефонні дзвінки він більше не відповідав".

За словами опікуна, чоловік проживав у Голосіївському районі Києва. Раніше він уже йшов з дому, потребує лікарського нагляду за станом здоров'я.

Прикмети чоловіка: на вигляд 24–25 років, худорлявої тілобудови, зріст 180 сантиметрів, волосся чорне, має бороду. На обличчі зліва є родима пляма.

Був одягнений у куртку чорного кольору та чорні спортивні штани з червоними вставками.

Всіх, хто володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження Артема Веліксара, у поліції просять повідомити за телефонами (098)-596-64-80, (096)-943-76-13, 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції.

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