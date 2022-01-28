Сховали від холоду: в якому стані балкон Харківського худмузею

Реконструкцію балкону Харківського художнього музею, який обвалився взимку 2020 року і досі повністю не відновлений, розраховують завершити орієнтовно за два тижні.
Про це Суспільному розповів заступник директора з господарчої роботи музею В'ячеслав Сорочинський. За його словами, балкон відновлюють працівники комунального підприємства "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".
"Балкон зараз повністю закритий, укутаний плівкою, щоб ані волога, нічого туди не потрапляло. Вони навіть температуру витримують потрібну... Я думаю, що протягом тижня-двох точно закінчать", — сказав заступник директора.
Під час реконструкції будівельники використовують балясини з орнаментом автентичного балкона. За його словами, частини старого балкону прикріпили на повністю нову основу.
Скільки коштів витратили на реконструкцію, Сорочинський не уточнив. Він нагадав, що розпорядником коштів є Департамент капітального будівництва облдержадміністрації.
Що відомо
- Балкон будівлі виставкової зали Харківського художнього музею, пам'ятки архітектури місцевого значення, обвалився взимку 2020 року. Його демонтували у лютому.
- Замовником реконструкції виступає Департамент капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, підрядник — комунальне підприємство "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".
- Відновлювати балкон почали влітку 2021. Коли у громадськості виникли питання до реставрації, у Харківській міськраді заявили, що його відновлюють "у суворій відповідності до проєкту замовника".
- 23 вересня 2021 року балкон пам'ятки архітектури демонтували вдруге.
- Повторні роботи з реконструкції почалися у жовтні 2021 року. Роботи виконував той самий підрядник, бо, за словами директорки худмузею Валентини Мизгіної, "вони визнали помилки і роблять як слід".