Сховали від холоду: в якому стані балкон Харківського худмузею

Реконструкцію балкону Харківського художнього музею, який обвалився взимку 2020 року і досі повністю не відновлений, розраховують завершити орієнтовно за два тижні.

Про це Суспільному розповів заступник директора з господарчої роботи музею В'ячеслав Сорочинський. За його словами, балкон відновлюють працівники комунального підприємства "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".

"Балкон зараз повністю закритий, укутаний плівкою, щоб ані волога, нічого туди не потрапляло. Вони навіть температуру витримують потрібну... Я думаю, що протягом тижня-двох точно закінчать", — сказав заступник директора.

Під час реконструкції будівельники використовують балясини з орнаментом автентичного балкона. За його словами, частини старого балкону прикріпили на повністю нову основу.

Суспільне Харків Як виглядав балкон у грудні 2021 року

Скільки коштів витратили на реконструкцію, Сорочинський не уточнив. Він нагадав, що розпорядником коштів є Департамент капітального будівництва облдержадміністрації.

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