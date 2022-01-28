На Хмельниччині у ДТП загинув мотоцикліст

На Хмельниччині у дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися мотоцикліст з мікроавтобусом. Від отриманих травм водій мотоцикла помер у лікарні.

Про це Суспільному повідомила старша інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції Тетяна Чубар.

Аварія трапилась вчора, 27 січня, близько 20.40 години в селі Гаврилівці на трасі "Житомир — Чернівці".

"Відомо, що 34-річний житель села Жванець Кам’янець-Подільського району, керуючи мотоциклом "Suzuki", не впорався із керуванням та зіткнувся із автомобілем "Mercedes Benz Sprinter 416" під керуванням 34-річного жителя Чернівецької області", - повідомила Тетяна Чубар.

Додає, внаслідок ДТП водій автомобіля мікроавтобуса не травмувався. Мотоцикліст від отриманих травм помер в хірургічному відділенні Кам’янець–Подільської міської лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

Читайте також