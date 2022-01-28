Повідомлення про замінування усіх ТРЦ Кривого Рогу не підтвердилось

27 січня на пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх ТРЦ Кривого Рогу. Про це повідомила речниця криворізького районного управління поліції Оксана Лєсонєн.

За словами речниці, повідомлення надійшло о 19.47. Після цього правоохоронці та рятувальники обстежили торговельні центри Кривого Рогу.

"Загалом перевірено 6 об'єктів - вибухових пристроїв не виявили", - розповіла речниця криворізьких рятувальників Світлана Чередниченко.

Повідомлення про замінування не підтвердилось.

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