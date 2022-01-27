Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок двом жителям Ріпкинщини, які рік тому жорстоко вбили собаку. Це 5 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив перед цим і Ріпкинський районний суд. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, це сталося 5 лютого 2021 року в селі Задеріївка Ріпкинської селищної ради.

«Двоє нетверезих чоловіків пішли вдень до знайомої, щоб нібито продовжити вживати алкоголь, але її вдома не було, тому вони вирішили почекати. В цей час у дворі гавкала собака. Вони стали її душити, бити цеглиною. Вбивали десь 30-40 хвилин, а потім поклали в будку. Далі вони вибили двері і ще трохи почекали там, та пішли. Крадіжки не було», – розповів речник прокуратури області Валерій Литовченко.

За словами Валерія Литовченка, покарання у вигляді позбавлення волі вони отримали саме за жорстоке вбивство тварини.

Вироком суду першої інстанції 23 листопада 2021 року обвинувачених визнано винуватими за ч. 3 ст. 299 та ч. 1 ст. 162 КК України та призначено покарання: одному – у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі, а іншому – 5 років 2 місяців позбавлення волі.

Протягом досудового розслідування обвинувачені проявляли каяття та "активно сприяли розкриттю злочину". Але були й обтяжуючі обставини.

"А саме: стан алкогольного сп’яніння, дані про особу винного, який негативно характеризується за місцем проживання, притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності, а після звільнення з місць позбавлення волі за замах на вбивство брата, на шлях виправлення не став та скоїв нові правопорушення у період умовно-дострокового звільнення", – йдеться в повідомленні прокуратури.

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