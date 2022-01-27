Керманичу катера, який травмував плавця на Десні, повідомили про підозру

Водію човна, який влітку минулого року під пішохідним мостом на Десні збив плавця, повідомили про підозру. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівської окружної прокуратури Ірина Абдужабарова.

З її слів, водію човна запобіжний захід не обирали, оскільки він співпрацює зі слідством. Чоловіку інкримінують дві статті ККУ: порушення правил безпеки на транспорті, що спричинило тяжкі наслідки, та залишення без допомоги людини, що перебуває в небезпечному для життя стані.

Найтяжча з санкцій цих статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 липня близько 21:00 40-річний Віталій Товстоног тренувався на Десні біля пішохідного мосту. Його збив човен, і, не зупиняючись, поїхав далі. Чоловік отримав травму руки. Однією рукою він догріб до берега, першу допомогу йому надавали перехожі.

До лікарні Віталія привезли у вкрай важкому стані: із гіпоглікемічним шоком, великою крововтратою, множинними рубленими ранами та переломами та ураженням судин. Про те, що човен та його водія знайшли та допитують, поліція повідомила через чотири дні, 22 липня.

Віталію Товстоногу – 40 років. У минулому – правоохоронець. Протягом 20 років він постійно займався спортом. Щодня бігав щонайменше 10 кілометрів, займався на тренажерах, на завершення тренування – плавав проти течії саме в тому місці на Десні, де його і збив човен.

У другій міській лікарні чоловіку надалі зробили щонайменше 6 операцій на травмованій руці.

Зі слів мами Віталія Ілони Волошиної, чоловіку зробили сьому операцію 18 січня 2022 року у Києві (Інститут нейрохірургії, – ред.).

"Попереду ще дві операції. Це нейрохірургія. Операції на возз'єднання нервів кисті руки".

Що відомо: