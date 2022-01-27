У Бердянську знайшли повішеним військовослужбовця

У Бердянську Запорізької області чоловіка, який проходив службу за контрактом, знайшли у зашморгу.
Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.
Повідомлення про те, що на вулиці Франка виявили труп повішеного чоловіка надійшло на спецлінію "102". Передсмертної записки при ньому не знайшли.
Правоохоронці встановили, що чоловік — мешканець Бердянська 1988 року народження, проходив військову службу за контрактом.
За інформацією поліції, намірів про самогубство він не виказував. Випадок кваліфікували за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "самогубство". Справу направлено до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері
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