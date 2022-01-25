Прикордонники виявили два кілограми марихуани у жителя Херсонщини

На Херсонщині під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні жителя Генічеська правоохоронці виявили два кілограми марихуани.

Про це йдеться на сторінці Херсонського прикордонного загону у Facebook.

Два кілограми марихуани виявили оперативні співробітники Херсонського прикордонного загону разом зі співробітниками Генічеського відділу Національної поліції 24 січня в одному з приватних помешкань фігуранта кримінальної справи.

Фото: Херсонський прикордонний загін/Facebook

Наркотичну речовину вилучили правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Це карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

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