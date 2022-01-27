Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Хмельниччині

На Хмельниччині 28 січня синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Про це Суспільному розповіла синоптикиня Хмельницького обласного гідрометеоцентру Тетяна Сілюкова.

За її інформацією, 28 січня на території області буде вітряно.

28 січня

Вночі та вдень на Хмельниччині йтимуть опади у виді снігу та дощу. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер західного напрямку 7-12 метрів за секунду, окремі пориви сягатимуть 15-18 (м/с). Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3°C. до +2°C.

У наступні чотири доби, з 29 січня до 1 лютого, на Хмельниччині йтиме невеликий сніг. Температура повітря знизиться: вночі до 5-10°C. морозу вдень 3-7°C. нижче нуля.

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