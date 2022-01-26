Зрізали дерев на 4 мільйони: на Хмельниччині судитимуть лісорубів

На Хмельниччині до суду передали обвинувальний акт стосовно групи людей, які незаконно займалися рубкою дерев. Чоловіки знищили понад 200 дерев, у тому числі на території Національного природного парку "Подільські товтри" на суму понад 4,2 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
За вирубку дерев обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.
Що відомо
- За даними слідства, створив організовану групу 42-річний мешканець Кам’янець-Подільського району, який залучив до злочинної діяльності ще 6 людей.
- До складу угрупування входили керівник підрозділу однієї із дорожніх служб та лісник, відповідальні за збереження насаджень. За неправомірну вигоду вони не вживали жодних заходів щодо припинення порубок та не повідомляли про це правоохоронні органи.
- На Хмельниччині 1 червня правоохоронці затримали групу осіб, які без будь-яких дозвільних документів здійснювали незаконну вирубку лісу. Викрили чоловіків під час вивезення зрізаної деревини.
- Цінні породи дерев, затримані продавали приватним особам та різним компаніям.