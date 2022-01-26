Зрізали дерев на 4 мільйони: на Хмельниччині судитимуть лісорубів

На Хмельниччині до суду передали обвинувальний акт стосовно групи людей, які незаконно займалися рубкою дерев. Чоловіки знищили понад 200 дерев, у тому числі на території Національного природного парку "Подільські товтри" на суму понад 4,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За вирубку дерев обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Що відомо