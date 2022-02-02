Щеплення від COVID-19: Вінниччина отримала 60 тисяч доз вакцини CoronaVac

Вінниччина отримала 60 тисяч доз вакцини CoronaVac. Її розподілили по медичних закладах та центрах вакцинації населення. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
На наступному тижні, додає Бондаренко очікують надходження вакцин Pfizer та Moderna.
Наразі в області щеплення можна отримати такими вакцинами: Pfizer, Moderna та CoronaVac.
Бустерну дозу можна отримати вакцинами – Pfizer та Moderna. Це стосується навіть тих, хто попередні щеплення отримав CoronaVac чи AstraZeneca.
На сьогодні у Вінницькій області щеплення отримали 1171483 мешканці. З яких першою дозою вакциновані – 594986, другою – 559857. Бустерну дозу отримали 16453.
Що відомо
- Вакцину CoronaVac розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.
- Sinovac Biotech, на потужностях якої виробляється вакцина — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка була заснована у Пекіні у 2001 році.
- Компанією Sinovac було розроблено і виведено на ринок вакцини проти гепатиту А, гепатиту А+В, вірусів грипу, зокрема пташиного і паротиту тощо.