Щеплення від COVID-19: Вінниччина отримала 60 тисяч доз вакцини CoronaVac

Вінниччина отримала 60 тисяч доз вакцини CoronaVac. Її розподілили по медичних закладах та центрах вакцинації населення. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

На наступному тижні, додає Бондаренко очікують надходження вакцин Pfizer та Moderna.

Наразі в області щеплення можна отримати такими вакцинами: Pfizer, Moderna та CoronaVac.

Бустерну дозу можна отримати вакцинами – Pfizer та Moderna. Це стосується навіть тих, хто попередні щеплення отримав CoronaVac чи AstraZeneca.

На сьогодні у Вінницькій області щеплення отримали 1171483 мешканці. З яких першою дозою вакциновані – 594986, другою – 559857. Бустерну дозу отримали 16453.

Що відомо