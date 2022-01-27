Переможцем номінації "Найкраща фотографія Тернопільської області 2021" найбільшого у світі міжнародного фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки" стала світлина церкви Івана Богослова у селі Жуків. Автор фото – Андрій Мозоль. Про це Суспільному розповіла медійниця конкурсу Марія Карабин.

За її словами, дерев'яна церква Івана Богослова датується 1803 роком, перевезена до села із Нараєва.

"Виразне завдяки композиції, освітленню, часу зйомки. фото поетично презентує маловідому та цікаву пам'ятку. Невеликим недоліком журі назвали замалий простір у верхній частині кадру. Мета конкурсу "Вікі любить пам’ятки" – отримати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу під вільною ліцензією для ілюстрування ними Вікіпедії – вільної енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони людей з усього світу. А також привернути увагу українців до культурної спадщини, пізнати забуті та маловідомі сторінки своєї історії", – каже членкиня журі Наталія Шестакова.

Усього у списку Тернопільської області 4752 пам’ятки, з них світлинами у Вікісховищі представлена 1882 об’єкти. Цього року 26 конкурсантів завантажили 478 фото 161 об’єкта (з них 7 – вперше завантажена на конкурс). За час проведення конкурсу 374 учасники змагалися у цій номінації.

"Вікі любить пам’ятки" – міжнародний фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, метою якого є зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії, Вікімандрах та інших вікіпроєктах. Конкурс проходить щорічно у понад 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа та волонтерами спільноти Вікімедіа, в тому числі в Україні – громадською організацією "Вікімедіа Україна".

Загалом протягом 2012-2021 років у межах конкурсу було завантажено понад 350 тисяч світлин українських пам’яток, сфотографовано понад 39 тисяч пам’яток із території України (42%), взяли участь майже 3500 осіб.

Що відомо

Тернопільський фотограф зайняв призове місце у конкурсі "Вікі любить Землю".

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