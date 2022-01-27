Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 на Сумщині отримали 8,5 тисяч людей

За майже місяць введення бустерних вакцин на Сумщині третьою дозою щепилися майже 8,5 тисяч людей. Це приблизно 1% від усіх щеплень, які зробили мешканцям області під час вакцинальної кампанії. Про це Суспільному розповіла заступниця меддиректора обласного центру соціально-небезпечних хвороб Вікторія Литвинова.

Близько 12.00 у пункті щеплення, що у Сумському центрі медико-санітарної допомоги №2 – один відвідувач. Чоловік прийшов отримати бустерну дозу. Поки заповнював згоду, розповів – повний курс вакцинації пройшов пів року тому.

"Коронаваком в червні минулого року. Щоб не хворіти, краще вакцинуватися", — сказав Григорій Гончаров.

До нього в цьому пункті третю дозу отримали ще десятеро пацієнтів. За весь час бустерної кампанії таких щеплень зробили понад 700.

"У першу чергу це — наші співробітники з групи ризику, медичні працівники, працівники інтернатних закладів, особи старші 60 років, особи з груп ризику", — говорить заступниця медичного директора центру Світлана Кириченко.

За її словами, для бустерних доз використовують вакцини Комірнаті/Пфайзер або Модерну. З її слів, це посилює ефективність основного курсу.

"95% пацієнтів, які потрапляють у стаціонар – невакциновані, 100%, які потребують кисневої підтримки це ті, які невакциновані", — каже Кириченко.

За словами Вікторії Литвинової, середній показник введення бустерних доз на Сумщині – 0,95%.

"Це, приблизно, один відсоток від загальної кількості щеплень, яка була проведена в області під час вакцинальної кампанії. У порівнянні з середньо українським показником – трішечки вищий. По Україні бустерну дозу введено загальною кількістю 0,8%", — зазначила вона.

За її словами, на сьогодні центри та пункти вакцинації мають необхідний запас всіх видів вакцин.

"Безперешкодно кожна людина може звернутися і отримати свою бустерну дозу. Єдина умова – має пройти шість місяців від другої дози. Бустерна доза проводиться в інтервалі від шести до 9 місяців, починаючи з 181 дня до 270. Якщо це мало мобільна людина, не може самостійно пересуватися і прибути в пункт щеплення, можна провести його вдома, шляхом виїзду мобільної бригади додому", — додала Литвинова.

За даними РНБО, на Сумщині – 133 пункти щеплень. Як розповіла Вікторія Литвинова, отримати бустерну дозу можна у будь-якому з них. Єдина умова – має пройти не менше шести місяців від другого щеплення.

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