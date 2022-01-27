Працюють снайпери. На передовій бойовики провокують українських військових

Від початку доби на передовій, на Донбасі, зберігається тиша. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Проте окупанти, за спостереженнями українських бійців, не сидять склавши руки — проводять ротації та провокують.

По передових позиціях ЗСУ, неподалік Новозванівки, восени бойовики стріляли протитанковими керованими ракетами, а минулими вихідними — із забороненої артилерії. Нинішню ж ситуацію, попри провокації, армійці називають затишшям.

"Снайпери працюють. Буквально о пів на першу ночі було 2 чи 3 постріли снайпера. Вони роблять провокації. Спеціально роблять пристрілки, щоб люди виходили до бійниць, на відкриту місцевість, щоб міг працювати снайпер", — розповів Суспільному військовий ЗСУ "Ас".

За словами бійця Віктора, бойовики наче навмисно намагаються потрапити на очі воїнам ЗСУ.

"Реально дуже безстрашно йдуть. Навіть вчора було видно як вони собі тако в наглу по окопу, так змійкою. Так дивишся, майже в повний зріст (ходять — ред.)", — згадує Віктор.

Військовий ЗСУ "Ас" додає: "Виходять на гору, показуються, ходять, щоб ми відкрили вогонь, щоб вони могли дати відповідь".

Разом з побратимами тут захищає Україну і 19-річний боєць Олексій. Каже, на передову перевівся зі строкової служби, і як вміє, приховує це від родини. Щоб не хвилювались.

"Тільки батько знає вдома що я на контракті, в зоні ООС. Обстріли як обстріли. Я не переживаю. Я вважаю, якщо щось повинно статися, то воно станеться", — говорить Олексій.

За даними штабу ООС, 27 січня на передовій в першій половині дня зберігалася тиша. Та до можливих атак, кажуть бійці, тут готові.

Що відомо

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