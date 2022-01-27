Волиняни із села Раків Ліс Степан та Йосип Карпіки 1995 року отримали звання Праведників народів світу. У роки Другої світової війни їхня родина впродовж 16 місяців переховувала від розстрілів єврейську сім'ю Гольштейнів, – розповіла Суспільному дружина одного із чоловіків Ольга Карпік.

Праведники народів світу Степан та Йосип Карпіки – нині покійні.

Суспільне Волинь Брати Степан та Йосип Карпіки

Дружина Степана Ольга каже – побралися зі чоловіком у 1957 році й одразу ж дізналася цю сімейну історію.

Суспільне Волинь Ольга Карпік

Суспільному жінка розповіла: це сталося у жовтні 1942 року. Тоді у будинку її свекра прихистили сім’ю Гольштейнів. Подружжя Янкеля та Сари з двома малолітніми синами втекли з Камінь-Каширського гетто. Спочатку переховувалися у знайомих у селі Осівці, — каже Ольга Карпік, — але там відчули небезпеку. Вночі рушили до села Раків Ліс і постукали у першу ж оселю – так втрапили до української родини Карпіків.

Єврейську родину волиняни переховували впродовж 16 місяців у різних господарчих приміщеннях, зокрема, й в льосі.

Суспільне Волинь Льох, у якому Карпіки переховували єврейську родину

Зі слів жінки, селяни про Гольштейнів знали, але ніхто не видав їх місцезнаходження ворогам. У лютому 44-го року сім’я Гольштейнів повернулась додому у Камінь-Каширський, а згодом виїхали до Ізраїлю.

Після тих подій родина Карпіків завжди підтримувала стосунки з Гольштейнами.

Як розповів Суспільному історик Богдан Зек, нацисти знищили під час Другої Світової війни понад 100 тисяч волинських євреїв. В Камені-Каширському гетто загинули 2,5 тисячі місцевих євреїв. Зі слів історика, кількість Праведників світу на Волині невідома, загалом в Україні таких людей понад 2, 5 тисячі.

Довідково: 27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, яку підписали 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році.

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