У Сватовому вакцинуються від COVID-19 бустерною дозою

Понад 400 мешканців Сватівської об'єднаної тергромади отримали бустерне щеплення від COVID-19. У міському центрі первинної медико-санітарної допомоги тим, хто має повний курс щеплень, ревакцинацію почали робити два тижні тому.

"В засобах масової інформації дуже багато з цього приводу є коментарів, ось і вважаю, що і третю треба зробити, щоб закріпити, як кажуть, успіх. Щоб не захворіти", - каже жителька Сватового Любов Хмельницька.

У Сватівській громаді майже 44% жителів отримали першу дозу вакцини від COVID-19, а повний курс має понад 57% мешканців, саме вони зараз можуть пройти ревакцинацію, отримавши бустерне щеплення.

"Вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом може трішечки зменшуватись, а додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людину, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть бути трішечки неефективними. Вона і називається "додаткова доза". Бустерну дозу люди отримують після 18 років. Вони отримують через 6 місяців після повного курсу вакцинації", - розповідає головна сестра медична Сватівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Глущенко.

За два тижні від початку дії наказу Міністерства охорони здоров'я про "бустерну дозу" такі щеплення отримали чотириста двадцять шість сватівчан. Вони можуть згенерувати новий сертифікат про вакцинацію, який діятиме двісті сімдесят діб.

"На сьогодні "Дія" не завантажує, тобто вона має стадію розробки. Вона десь буде формувати його наприкінці січня – на початку лютого. Тобто будуть зміни, оновлення. І люди зможуть отримати "зелений" ковідний сертифікат", - додає Людмила Глущенко.

Сімейна лікарка Олена Ющенко розповідає – нині спостерігається збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

"Захворювання на ковід на даний час зростає. Якщо, припустимо, перед Новим роком було у нас до 10 людей виявлених, то зараз десь до 40 і більше захворювань на ковід протягом тижня", - каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Олена Ющенко.

За інформацією Сватівської міської ради, з 21 по 23 січня у громаді на COVID-19 захворіло десятеро мешканців, у тому числі одна дитина.