Як у Сватовому на свято Водахреща освячували воду та пірнали у ополонку

У Сватовому на свято Водохреща містяни освячували воду та пірнали в ополонку. Богослужіння проводили на березі річки Красна. За підрахунками кореспондентів Суспільного, в районі центральної купальні зібралось понад дві сотні людей. Під час святкування на березі чергували працівники ДСНС та медики. Про це повідомляє журналіст Суспільного з місця події.

Богослужіння та освяту води провів протоієрей Православної Церкви України Дмитро Романків.

Освячують воду на Водохреща, фото: Суспільне Донбас Освячують воду на Водохреща, фото: Суспільне Донбас

Як розповів Суспільному місцевий житель Ярослав Горак, що прийшов на освячення води, бо шанує традиції.

"Вода зберігається цілий рік. Коли погано себе почуваєш – випив трошки води і вже стає легше", — додав вірянин.

Після закінчення богослужіння близько десяти містян по черзі тричі занурювалися в ополонку, яка вирубана у кризі у вигляді хреста.

Сватівчанин пірнає в ополонку,фото: Суспільне Донбас Сватівчанин пірнає в ополонку,фото: Суспільне Донбас

Протоієрей Православної Церкви України Дмитро Романків розповів, що купання – це особиста справа людини.

Місцевий житель Андрій Зарченко розповів журналістам Суспільного, що кожного року пірнає в ополонку.

"Супервідчуття, купайтесь і будьте здорові найголовніше", — додав Андрій.

Заступник начальника Сватівського районного управління головного управління ДСНС в Луганській області Сергій Якухін розповів, що основними вимогами правил безпечного поводження під час купання є: купатися виключно у встановлених місцях.

"Перед зануренням не дозволено вживання спиртних напоїв, після виходу з води необхідно розтертися рушником та випити гарячого чаю", — додав Якухін.

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