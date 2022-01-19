Як у Сватовому на свято Водахреща освячували воду та пірнали у ополонку

У Сватовому на свято Водохреща містяни освячували воду та пірнали в ополонку. Богослужіння проводили на березі річки Красна. За підрахунками кореспондентів Суспільного, в районі центральної купальні зібралось понад дві сотні людей. Під час святкування на березі чергували працівники ДСНС та медики. Про це повідомляє журналіст Суспільного з місця події.
Богослужіння та освяту води провів протоієрей Православної Церкви України Дмитро Романків.
Як розповів Суспільному місцевий житель Ярослав Горак, що прийшов на освячення води, бо шанує традиції.
"Вода зберігається цілий рік. Коли погано себе почуваєш – випив трошки води і вже стає легше", — додав вірянин.
Після закінчення богослужіння близько десяти містян по черзі тричі занурювалися в ополонку, яка вирубана у кризі у вигляді хреста.
Протоієрей Православної Церкви України Дмитро Романків розповів, що купання – це особиста справа людини.
Місцевий житель Андрій Зарченко розповів журналістам Суспільного, що кожного року пірнає в ополонку.
"Супервідчуття, купайтесь і будьте здорові найголовніше", — додав Андрій.
Заступник начальника Сватівського районного управління головного управління ДСНС в Луганській області Сергій Якухін розповів, що основними вимогами правил безпечного поводження під час купання є: купатися виключно у встановлених місцях.
"Перед зануренням не дозволено вживання спиртних напоїв, після виходу з води необхідно розтертися рушником та випити гарячого чаю", — додав Якухін.
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