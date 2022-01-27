Директора товариства з утилізації сміття підозрюють у забрудненні довкілля

Директора одного з товариств, що займається збором та утилізацією сміття на Закарпатті, повідомили про підозру у забрудненні земель шкідливими відходами. Забруднення завдали довкіллю збитків у понад 58 млн грн, — йдеться у повідомленні на сайті Закарпатської обласної прокуратури.
У відомстві повідомили, що керівник товариства кілька років вивозив відходи на переповнений сміттєвий полігон.
"Таким чином він незаконно зайняв суміжні із полігоном земельні ділянки, утворивши стихійне звалище. При цьому підозрюваний не вживав жодних заходів для пошуку альтернативного місця для збору відходів", — йдеться у повідомленні.
У інформації Закарпатської обласної прокуратури зазначили, що сміттям забруднено 5,3 гектара комунальних та приватних земель. Сума збитків становить — 58,2 млн грн.
За забруднення земель передбачено штраф до 3400 грн або позбавлення права обіймати посади на строк до трьох років (ч.1 ст.239 ККУ).