Директора товариства з утилізації сміття підозрюють у забрудненні довкілля

Директора одного з товариств, що займається збором та утилізацією сміття на Закарпатті, повідомили про підозру у забрудненні земель шкідливими відходами. Забруднення завдали довкіллю збитків у понад 58 млн грн, — йдеться у повідомленні на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

У відомстві повідомили, що керівник товариства кілька років вивозив відходи на переповнений сміттєвий полігон.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

"Таким чином він незаконно зайняв суміжні із полігоном земельні ділянки, утворивши стихійне звалище. При цьому підозрюваний не вживав жодних заходів для пошуку альтернативного місця для збору відходів", — йдеться у повідомленні.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

У інформації Закарпатської обласної прокуратури зазначили, що сміттям забруднено 5,3 гектара комунальних та приватних земель. Сума збитків становить — 58,2 млн грн.

За забруднення земель передбачено штраф до 3400 грн або позбавлення права обіймати посади на строк до трьох років (ч.1 ст.239 ККУ).

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