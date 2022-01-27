Код "78": скільки водіїв у Вінниці отримали посвідчення водія з новою позначкою

40 посвідчень водія з новими мітками видали у Вінницькому сервісному центрі МВС. Про це Суспільному розповів адміністратор Юрій Слободяник. Позначка у вигляді коду "78" означає, що іспит з водіння учень автошколи складав на машині з автоматичною коробкою передач.

Фото: Суспільне Вінниця

"Більшість здає на "механіці". Безпосередньо, фіксується в екзаменаційному листі на якій коробці ти їздив і вписується у водійські права. Особам, які складали іспит до 29 грудня змінювати права не потрібно, навіть, якщо то була коробка автомат", — каже Юрій Слободяник.

Фото: Суспільне Вінниця

Неля Блоха на автодром до Вінницького сервісного центру МВС приїхала зі Жмеринки. Каже, практичний іспит складатиме на машині з механічною коробкою передач.

"Чоловік ще й проти автомата. Так сказав, якщо ти будеш вміти їхати на механіці, то на автоматі теж можна легко", — розповідає Неля Блоха.

Що тепер на посвідченні водія буде відмітка, де вказано, на авто з якою коробкою передач складено практичний іспит, каже чула. Новацію підтримує.

Фото: Суспільне Вінниця

Інструктор із водіння Наталя Шаргородська каже, що кількість тих, хто складає практичний іспит на "автоматі"— незначна. Більшість водіння здають все ж на "механіці". Так, зазначає, у її групі з 30 учнів — лише 4-ро складатимуть практичний іспит на автівці з автоматичною коробкою передач.

"Більше стало на механіці, бо людина не знає, яка буде машина, на яку він заробить, чи така, чи така. А треба бути універсальним водієм", — каже Наталя Шаргородська.

Сьогодні на автодромі Вінницького сервісного центру іспит на права складатимуть 24 людини, всі — на автівках з механічною коробкою передач, — розповідає адміністратор сервісного центру Юрій Слободяник.

Фото: Суспільне Вінниця

Позначка у посвідченні водія у вигляді коду "78" — означатиме, що складання практичного іспиту було на машині з автоматичною коробкою передач, — каже адміністратор сервісного центру Руслан Костирев.

"У посвідченні водія ставиться відмітка «автомат». Тобто, це будуть кодові пиктограми, код 78 пишеться внизу. Якщо на «механіці», то не ставиться нічого, людина може їхати як на механіці, так і на автоматі", — каже Руслан Костирев.

Тих, хто отримав посвідчення водія з кодом “78“, але їздить на "механіці" поліція штрафуватиме, — каже речниця патрульних області Тетяна Плахотнюк. Сума штрафу становить — 425 гривень. За майже місяць, відколи діють нові правила, додає Плахотнюк, на Вінниччині ще не оштрафували жодного водія.

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