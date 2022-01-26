Мешканці села Цвіжин Вінницького району можуть залишитися без автобусного сполучення та довозу продуктів. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Людмила Збитковська. Усе, каже, через дорогу. Її не ремонтували більше 20 років.

Суспільне Вінниця

До обласного центру — 19 км. Магазин не працює. Хліб сюди привозять щочетверга. Продуктова лавка — по пʼятницях. Та щойно піде дощ чи сніг — не приїздить, бо дорога до села — уся в ямах, каже місцева мешканка Людмила Збитковська.

Суспільне Вінниця

Через село їздить автобус "Вінниця-Цвіжин". Але його можуть скасувати, каже.

“От зараз снігом присипало, то ніби ідеально. Але тільки наступає весна, яма на ямі. Болото, калюжі. Автобуси не хочуть їхати, бо вони ламаються”, — каже Людмила Збитковська.

У селі мешкають до 400 людей. Є й 13 учнів. За ними приїздить шкільний автобус. Але через аварійну дорогу батьки переживають, як доїдуть діти.

Суспільне Вінниця

Відрізок дороги між селами Іванівка та Цвіжин — до 6 км. Водій Сергій Тарасенко розповідає, що зараз на дорогу гріх скаржитися. Сніг вкатав ями. А от коли почне танути, простіше обʼїхати полем. Так авто менше ламається. Чоловік — доброволець. У 14-му був на Сході. Йому часто потрібно їздити на реабілітацію до Вінниці.

Суспільне Вінниця

"Якщо характеризувати разом зі Сходом, то майже те саме, тільки немає розтяжок і не обстрілюють. Автобус сказав, що ще тиждень походить — і все. Ламається. Запчастини летять”, — каже Сергій Тарасенко.

Мешканці села надіслали колективного листа до Служби місцевих автомобільних доріг. Бо саме на їхньому балансі ця дорога, каже староста Яришівського округу Валентина Кухар. У листі підписалися більше сотні людей. Таке ж готують мешканці села Іванівка. Говорить, неодноразово зверталися у Службу автомобільних доріг, проте досі не отримали відповіді.

Суспільне Вінниця

"Люди звертаються неодноразово. Тому що йде автобусне сполучення з Вінницею. Шкільний автобус проїжджає. Готові на співфінансування. Але немає досі результату, втім надіємося, що буде", — каже Валентина Кухар.

У Службі місцевих автомобільних доріг ситуацію не коментують. Суспільне надіслало запит. Очікуємо відповіді. Її повідомимо у наступних випусках. Мешканці ж Цвіжина, кажуть, якщо не буде результату, то готові перекривати трасу на Тиврів.

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