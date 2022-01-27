У Новгороді-Сіверському продали пам'ятник Леніну майже вдвічі дорожче

У Новгороді-Сіверському пам’ятник Леніну продали за 714 тисяч 1 гривню і 5 копійок. Початкова ціна була 394 тисячі гривень. У торгах брали участь 8 покупців. Найбільшу суму запропонувало ТОВ "Сяйвомет". Цей покупець запропонував на гривню і 5 копійок більше за найближчого конкурента. Такі дані торгового майданчика Prozorro. За даними сервісу YouControl, фірма "Сяйвомет" займається виробництвом і торгівлею кольоровими металами.

"Це приблизно та сума, на яку ми розраховували", – прокоментувала голова Новгород-Сіверської міськради Людмила Ткаченко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Людмила Ткаченко

Про сам факт продажу, вона дізналась від журналістів Суспільного. Ми спробували взяти коментар директора ТОВ "Сяйовомет" Сергія Кабанцова, слухавку підняла секретарка, пообіцяла передзвонити пізніше. Чекаємо на коментар.

Гроші від продажу "Леніна" витратять або на реставрацію пам’ятника князю Ігоря, або на благоустрій площі, на якій пам’ятник стояв, – сказала Суспільному Людмила Ткаченко.

Новгород-Сіверська бронзова статуя Леніна має висоту 5 метрів і важить 4 тони 200 кілограмів. Цей пам’ятник комуністичному лідеру впав останнім в Україні під час подій названих Ленінопадом. Це сталось у жовтні 2016 року.

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