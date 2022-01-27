COVID-19: на Хмельниччині зафіксували ще 1391 новий випадок інфікування

На Хмельниччині за минулу добу 26 січня лабораторно підтвердили 1391 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 303 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 11 жителів області.
Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За минулу добу провели 3180 досліджень методом ПЛР, 108 – методом ІФА, 1047 – тестів на антиген.
Нові випадки захворювання були виявлені:
- 850 – Хмельницький район;
- 218 – Шепетівський район;
- 323 – Кам’янець-Подільський район.
Наразі в області на лікуванні перебуває 11152 людини: 798 лікується стаціонарно, 10354 – амбулаторно. З них 1550 – діти, 383
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 40,4%. В лікарнях перебувають 798 хворих, 80 – з підозрою.
Загалом у Хмельницькій області зареєстровано 157574 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 10238 – діти, 6308 – медпрацівники. Одужали від хвороби 144038 людей (91,4% від підтверджених випадків), з них 8911 – діти, 5954 – медпрацівники.
Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3472 людини.
СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 27 січня:
- Хмельницький район: всього випадків – 94308; з них лікуються – 5783; одужали – 86716; летальних – 1809
- Шепетівський район: всього випадків – 30167; з них лікуються – 2731; одужали – 26714; летальних – 722
- Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 34490; з них лікуються – 2638; одужали – 30911; летальних – 941
Що відомо
- На Хмельниччині за минулу добу 25 січня лабораторно підтвердили 1471 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 307 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 6 жителів області.