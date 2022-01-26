COVID-19: на Хмельниччині виявили 1471 новий випадок захворювання

На Хмельниччині за минулу добу 25 січня лабораторно підтвердили 1471 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 307 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 6 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 3762 досліджень методом ПЛР, 307 – методом ІФА, 2046 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

819 – Хмельницький район;

311 – Шепетівський район;

341 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 10075 людей: 765 лікується стаціонарно, 9310 – амбулаторно. З них 1327 – діти, 314 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 41,1%. В лікарнях перебувають 765 хворих, 90 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстровано 157574 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 10238 – діти, 6308 – медпрацівники. Одужали від хвороби 144038 людей (91,4% від підтверджених випадків), з них 8911 – діти, 5954 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3461 людина.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 26 січня:

Хмельницький район: всього випадків – 93458; з них лікуються – 5140; одужали – 86515; летальних – 1803;

Шепетівський район: всього випадків – 29949; з них лікуються – 2558; одужали – 26671; летальних – 720;

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 34167; з них лікуються – 2377; одужали – 30852; летальних – 938.

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