Чотири гектари чернігівської Кордівки віддали під урбан-парк

У лісопарку Кордівка у Чернігові планують збудувати урбан-парк. На сесії міської ради 27 січня депутати підтримали проєкт рішення, яким управлінню житлово-комунального господарства надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою ділянки площею 4 гектари в районі вулиці Савчука та вулиці 1-а Кордівка під будівництво урбан-парку.

За словами депутата міськради від партії “Рідний дім” Андрія Дериземлі, гроші на будівництво урбан-парку нададуть з державного бюджету. Коштуватиме він 70-80 мільйонів гривень.

Проєкт рішення він вносив з голосу, поспіх пояснив тим, що Чернігів – єдиний обласний центр, який досі не подав пропозиції розташування парку до Офісу Президента.

«Нам треба терміново сформувати земельну ділянку, щоб потрапити в президентську програму. В цьому році на всій території України будуватимуть сучасні урбан-парки. Управління ЖКГ вже замовило проектну документацію, ми визначили спільно локацію, де це буде розташовано. Ця локація якраз відведена під спортивну територію».

ФОТО: Вікіпедія Лісопарк Кордівка у Чернігові

Начальник управління земельних ресурсів міської ради Василь Дмитренко зазначив, що це – землі зони рекреації, а тому будь-які побоювання щодо можливої забудови цієї ділянки – безпідставні.

«Ми більше за усе переживали, щоб він не суперечив концепції реконструкції міського парку культури, яка у нас вже є. Подивились – не суперечить. Навпаки, підсилює той проєкт», – сказав секретар міської ради Олександр Ломако.

Зі слів депутатки міськради від партії “Слуга народу” Олени Стрілець, урбан-парк об'єднує різні майданчики для спорту та вуличних культур. Зокрема, планують звести майданчики для баскетболу, вуличного футболу, танців, паркуру, скейт та bmx-парк, доріжки для бігу та інш. Він буде відкритим для відвідувачів цілодобово.

Проєкт рішення підтримали 30 депутатів, троє утримались.

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