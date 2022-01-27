Чотири гектари чернігівської Кордівки віддали під урбан-парк

У лісопарку Кордівка у Чернігові планують збудувати урбан-парк. На сесії міської ради 27 січня депутати підтримали проєкт рішення, яким управлінню житлово-комунального господарства надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою ділянки площею 4 гектари в районі вулиці Савчука та вулиці 1-а Кордівка під будівництво урбан-парку.
За словами депутата міськради від партії “Рідний дім” Андрія Дериземлі, гроші на будівництво урбан-парку нададуть з державного бюджету. Коштуватиме він 70-80 мільйонів гривень.
Проєкт рішення він вносив з голосу, поспіх пояснив тим, що Чернігів – єдиний обласний центр, який досі не подав пропозиції розташування парку до Офісу Президента.
«Нам треба терміново сформувати земельну ділянку, щоб потрапити в президентську програму. В цьому році на всій території України будуватимуть сучасні урбан-парки. Управління ЖКГ вже замовило проектну документацію, ми визначили спільно локацію, де це буде розташовано. Ця локація якраз відведена під спортивну територію».
Начальник управління земельних ресурсів міської ради Василь Дмитренко зазначив, що це – землі зони рекреації, а тому будь-які побоювання щодо можливої забудови цієї ділянки – безпідставні.
«Ми більше за усе переживали, щоб він не суперечив концепції реконструкції міського парку культури, яка у нас вже є. Подивились – не суперечить. Навпаки, підсилює той проєкт», – сказав секретар міської ради Олександр Ломако.
Зі слів депутатки міськради від партії “Слуга народу” Олени Стрілець, урбан-парк об'єднує різні майданчики для спорту та вуличних культур. Зокрема, планують звести майданчики для баскетболу, вуличного футболу, танців, паркуру, скейт та bmx-парк, доріжки для бігу та інш. Він буде відкритим для відвідувачів цілодобово.
Проєкт рішення підтримали 30 депутатів, троє утримались.
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