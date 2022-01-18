Монтують балки в останній секції та готують арматуру. До літа міст через річку Снов біля міста Сновськ мають завершити. Про це Суспільному розповіла речниця служби автомобільних доріг області Аліна Левочко.

"Ця дорога поєднує міжнародні та національні, які виходять на КПП, відповідно багато транзитного транспорту. Крім того, Сновський район відомий, як виробник деревини, тут з деревиною фури їздять. Доволі суттєве навантаження він приймав".

ФОТО: Суспільне Чернігів Аліна Левочко

Його почали реконструювати торік, завершити мали до кінця 2021, але в країні був дефіцит балок, сказала речниця.

"Планувалося раніше завершити цей ремонт. Але такого плану балки, не так багато виробників в Україні є, і минулого року ми, так би мовити, стояли в черзі за цими балками, оскільки по всій країні було багато ремонтів мостів".

ФОТО: Суспільне Чернігів Монтують балки та готують арматуру: коли завершиться реконструкція моста біля Сновська

Міст збудували 45 років тому. Він був в аварійному стані, розповіла Аліна Левочко. Для реконструкції мосту, підрядна компанія облаштувала об’їзд та звела дублюючий тимчасовий міст. Коштував новий міст 103 мільйони гривень з держбюджету. Зараз будівельники монтують балки в останній секції, сказав виконроб Олег Удовиченко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олег Удовиченко

За його словами, після реконструкції цей міст зможе витримати навантаження до 80 тонн.

ФОТО: Суспільне Чернігів Монтують балки та готують арматуру: коли завершиться реконструкція моста біля Сновська

Як повідомила Аліна Левочко, русло річки Снов в зимовий період всього кілька метрів, а довжина мосту майже 270 метрів. Навесні річка розливається майже по всій його довжині.

Як проходить реконструкція — дивіться у відео:

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