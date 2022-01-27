На голову Кам’янець-Подільської райради НАЗК склало два протоколи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду два адміністративних протоколи щодо голови Кам'янець-Подільської районної ради Михайла Сімашкевича.
Про це повідомили у НАЗК.
Протоколи на голову райради склали за порушення антикорупційного законодавства.
"Голова Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області (Михайло Сімашкевич - ред.). Використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з ними можливості, видав розпорядження у 2020 та 2021 роках про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради, якими преміював себе як голову районної ради", - йдеться у повідомлені.
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