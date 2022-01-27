Верховна Рада змінила межі двох міст на Закарпатті

Межі міст Іршава та Виноградів на Закарпатті змінили рішенням Верховної Ради 26 січня. Постанови про зміну меж міст розробили у Міністерстві розвитку громад та територій України, — повідомили на сайті Мінрегіону України.

Згідно з ухваленими постановами Верховної Ради, межі Іршави, що у Хустському районі, збільшать на 379,8 гектара земель. Територія Іршави становитиме 884,7 гектара земель. Межі Виноградова, що у Берегівському районі, збільшать на 111,32 гектара. Тепер територія міста становитиме 3 320,72 гектара.

За словами генерального директора Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування Мінрегіону України Сергія Шаршова, нові межі дозволять містам створювати стратегії розвитку та генеральні плани.

"Відсутність чітких меж міст сповільнює їх розвиток. Можливості створювати стратегії розвитку та генеральні плани дозволять підвищити власний інвестиційний потенціал та залучити більше інструментів для просторового розвитку", — цитує Сергія Шаршова сайт Мінрегіону.

Крім Іршави та Берегова, Верховна Рада 26 січня встановила також нові межі у місті Носівка, Чернігівської області, у місті Вугледар, Донецької області, а також у місті Бердичів, Житомирської області.

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