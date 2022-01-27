Майже п'ять мільйонів гривень надійшли на рахунки державного підприємства "Волиньвугілля" для погашення боргів із заробітної плати, які були у гірників за листопада та грудень минулого року, — розповів Суспільному директор підприємства Юрій Ключковський.
З виділеної суми – 2 мільйони 831 тисяча гривень – це гроші за програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Їх спрямують на виплату зарплати усім працівникам підприємства за листопад 2021 року. Йдеться про гірників шахти "Бужанська", працівників об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівців бази відпочинку "Шахтар".
Ще 2 мільйони 69 тисяч гривень спрямують на виплату 30% боргів з зарплати за грудень працівникам промислово-виробничого персоналу "Шахта "Бужанська", — каже Володимир Ключковський.
Документи на виплату заробітної плати опрацьовуються в управління Державної казначейської служби Нововолинська.
Що відомо
- Наприкінці грудня на рахунок Державного підприємства "Волиньвугілля" надійшло понад шість мільйонів гривень. Їх використають для погашення боргу із зарплат за вересень та жовтень.
- На початок серпня 2021 року 600 працівників шахти "№ 9 Нововолинська" чотири місяці не отримували заробітну плату. Заборгованість від квітня місяця складала понад 34 мільйони гривень.
- 2 листопада минулого року на рахунки ДП "Волиньвугілля" надійшли 14, 5 мільйонів гривень на погашення заробітної плати. За ці гроші повністю погасили борг за липень-серпень усім працівникам підприємтсва.
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