На Хмельниччині шахраї знову ошукали жителів області

За минулу добу, 26 січня, до поліції звернулися двоє жителів Хмельниччини, які повідомили про шахрайства. Про це Суспільному повідомила начальниця сектору комунікацій управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

Так, 25 січня до 64-річного жителя села Летава на Чемеровеччині зателефонувала невстановлена особа, котра представилась матір’ю дитини, якій донька потерпілого нібито спричинила тілесні ушкодження. Жінка почала вимагати кошти на лікування. У результаті пенсіонер перерахував шахраям 12 тисяч гривень.

А 58-річна хмельничанка втратила 5 тисяч гривень. До неї зателефонував чоловік і представився працівником служби безпеки банку. Під приводом термінового блокування картки він випитав її реквізити, після чого зняв зазначену суму.

"Наразі за обома фактами працівники поліції проводять перевірку. Правоохоронці попереджають громадян не поспішати перераховувати гроші і завжди з холодним розумом перевіряти будь-яку інформацію", - каже Інна Глега.

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