У Яремчанській центральній міській лікарні, що на Івано-Франківщині, вийшов з ладу опалювальний котел. Безперебійну подачу тепла у медзакладі забезпечує резервний котел, який обігріває всі корпуси лікарні. Про це кореспондентці Суспільного повідомив директор медзакладу Олександр Соколюк.

Основний котел у лікарні зламався 26 січня. Термін його експлуатації минув у 2018 році, інформує Суспільне управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

"Котел вийшов з ладу, його намагалися відремонтувати. Була не одна спроба його полагодити, але не вдалося. Ми створили комісію, до якої увійшли п'ятеро працівників лікарні. Також ми залучили спеціалістів з Івано-Франківська. Після обстеження комісія з’ясувала, що котел є непридатним для подальшої експлуатації. Він вийшов із ладу за своїми технічними можливостями й паспортними даними", — розповів директор лікарні Олександр Соколюк.

З його слів, новий котел коштує до 200 тис. грн. Його планують придбати в Івано-Франківському котельно-зварювальному заводі.

"Плануємо за гроші міської ради купити водяний котел, який працює на газі. 26 січня скликали засідання надзвичайної комісії, має бути сесія міської ради, на яку винесуть це питання. Думаю, впродовж десяти днів спеціалісти закуплять і встановлять новий котел", — каже Олександр Соколюк.

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