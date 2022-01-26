90-річний житомирянин Леонід Новофастовський напередодні міжнародного дня Голокосту, який відзначається 27 січня, пригадав події свого дитинства, коли нашестя гітлерівців в Україну змусило його родину евакуюватися. Тоді Леоніду було 10 років.

Коли нацисти почали переслідувати євреїв, родину Леоніда Новофастовського разом із ним, десятирічним хлопчиком, евакуювали.

"Ви б зараз зі мною не розмовляли, якби батьки не вивезли нас до Житомира з Чуднова, – каже Леонід Новофастовський. – Там вже були б розстріляні".

Фото: Суспільне Житомир Леонід Новофастовський

Леонід Новофастовський і його молодший брат Фелікс виїхали спочатку до Києва. Речей ніяких з собою не брали, думали, що невдовзі повернуться додому.

"По дорозі хотіли пити, – каже Леонід Новофастовський. – Воду пили з калюж, де була зацвіла вода. Коли наш ешелон опинився далеко за Харковом, відчули, що захворіли на черевний тиф. Потім одужали і продовжили далі крокувати через Волгу. Дісталися до міста Пугачов Саратовської області".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Чоловік розповідає, серед багатьох інших були люди, які ціною власної безпеки рятували життя тим, кого переслідували німецькі загарбники.

"Розстрілювали одразу тих, хто допомагав нам і рятував євреїв, – каже Леонід Новофастовський. – Але ці люди йшли на все, аби врятувати. Гербачевський передавав у партизанський загін кілька людей, яких підозрювали у тому, що ці лікарі – євреї".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Леонід Мойсейович каже, що у 10 років йому довелося подорослішати і замість навчання у школі – працювати.

"Випасав худобу, заготовлював сіно, на полях робив все, що потрібно, щось вантажив", – каже Леонід Новофастовський.

Фото: Суспільне Житомир

Леонід Новофастовський розповів, що мав тоді заповітну мрію – отримати на день народження подарунок.

"Я сказав, що було б добре, якби була картопля в мундирах, – каже Леонід Новофастовський. – І десь знайшли два кілограми картоплі. Вона була дуже смачна. Такий був мені подарунок".

Фото: Суспільне Житомир

У 1944 році Леонід Новофастовський з родиною повернувся до Житомира.

"Скільки крові за ці три з половиною роки пролито, – згадує Леонід Новофастовський. – Важко було. Все пропало, згоріло, нічого не залишилося. З нуля починали жити".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Леоніду Новофастовському – 90 років. Дружини, з якою прожив все життя, пів року як немає серед живих. Також понад 10 років тому трагічно загинув його син. Чоловік каже, що має у житті дві трагічні сторінки: поневіряння під час Другої світової війни та втрату найближчих людей.

Фото: Суспільне Житомир

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