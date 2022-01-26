Українці, віком від 60 років, які зробили два щеплення від коронавірусу, можуть витратити свою тисячу гривень на покупку ліків. Така програма єПідтримки почала діяти з 24-го січня. Чи популярна послуга серед жителів Сєвєродонецька та як скористатися грошима програми — у матеріалі Суспільного.

Жителька Сєвєродонецька Ніна розповіла Суспільному, що планує витратити гроші на медикаменти. "Я ліки буду купляти", — каже жінка.

Місцева жителька Любов, говорить, ймовірно використає гроші на оплату комунальних послуг: "На комуналку скоріше витрачу. Тому що в мене зіпсувався тонометр, хотіла новий купити, а їх не продають".

За "ковідну" тисячу можна купити лише ліки. На медичні прилади та біологічно активні добавки, їх ще називають бадами, єПідтримка не поширюється.

Якщо, ваш смартфон не підтримує функцію безконтактної оплати (NFC), можна витравити гроші й в інтернет-аптеках, каже асистентка-фармацевтка однієї з аптек міста Ірина Біла.

"У клієнта має бути ця картка, або пластикова, яку він отримав у банку. Деякі установи пластик не видавали, їх оформили електронно. Для цього потрібно мати смартфон з модулем NFC. Якщо такого немає — теж допомагаємо. Можна оформити інтернет-замовлення, наприклад на нашому сайті, оплатити його й забрати в аптеці", — розповіла Ірина Біла.

Витратити в аптеках гроші, можуть лише люди за 60, вік система перевіряє автоматично, каже волонтерка команди підтримки "Дія" Юлія Шваркова.

"До вашої банківської картки прив’язаний ваш вік і повинно перевірятися автоматично. Тобто вам нічого крім телефону мати не потрібно. Але буде краще, якщо ви будете мати якесь посвідчення. Як в аптеках, так й в книжкових магазинах ви не повинні витрачати усю суму одразу", — зазначила волонтерка.

Пенсіонери без смартфонів чекають на можливість оформлення пластикової картки. Як повідомила Суспільному керівниця сєвєродонецького відділення ПриватБанку Ольга Ізварина, таку послугу її банк поки не надає.

"Відкриття саме пластикових карт для виплати 1000 грн за вакцинацію на додачу до віртуальних планується, але точна дата ще невідома", — повідомила фахівчиня.

Що відомо

З 24-го січня ліки в аптеках можуть придбати ті, кому за 60 років та є зелений ковід-сертифікат. Уряд України планує найближчим часом додати можливість сплати єПідтримкою за комунальні послуги.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

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