У пункті пропуску Краківець митники вилучили товару майже на 9 мільйонів гривень. Його перевозив водій вантажівки, який прямував з Праги до Києва. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Державної митної служби України.

Водій вантажівки надав документи, що перевозить "змінні ґумки до щіток склоочисника та футляри для окулярів". Зокрема, понад 47 тисяч штук змінної ґумки та 36 тисяч футлярів. Загальна вартість цих предметів, за документами, становить понад 760 тисяч гривень. Однак під час контролю митники встановили, що водій перевозить інший товар.

Фото: Державна прикордонна служба України Львівські митники вилучили товару майже на 9 мільйонів гривень

"Під час митного контролю було зафіксовано розбіжності у вагових параметрах, тож авто скерували на огляд. За його результатами виявлено невідповідність фактично переміщуваного товару. Зокрема замість змінних ґумок у транспортному засобі переміщували 62 тисячі 600 щіток склоочисників у зборі. Такий товар має інший код УКТ ЗЕД, а отже, іншу митну вартість, від чого залежить нарахування митних платежів", — повідомляють у пресслужбі Державної митної служби України.

На керівника підприємства-відправника склали протокол за ч.1. ст. 483 Митного кодексу України — переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Товар, орієнтовна вартість якого майже 9 мільйонів гривень, тимчасово вилучили. Справу скерують до суду.

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